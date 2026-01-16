Фьолер: Германия може да победи всеки на световното

Спортният директор на ГФС Руди Фьолер е уверен, че бундестимът може да стигне далеч на световното първенство през лятото.

„Квалификацията беше малко трудна, но съм убеден, че ще изиграем много добро световно. Не мога да обещая титлата. Но това, което мога да обещая, е, че ще затрудним всеки отбор.

Напълно съм убеден в това. Разбира се, искаме да развълнуваме хората. В крайна сметка е нужен и малко късмет. Но ние имаме отбор, който може да се справи с всеки.

Бундестимът е способен да се бори за титлата, ако всички основни играчи са здрави и ако има сплотен колектив", сподели легендата.

Фьолер спечели световното първенство като играч през 1990 г. и изведе отбора до финала през 2002 г. Четирикратните шампиони Германия отпаднаха в груповата фаза на последните два мондиала.

Те загубиха първия си квалификационен мач срещу Словакия, но спечелиха останалите пет мача, за да стигнат до турнира от 11 юни до 19 юли в Съединените щати, Мексико и Канада, където ще се изправят срещу Кюрасао, Кот д'Ивоар и Еквадор в груповата фаза.