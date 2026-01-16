68-ото издание на турнира за купата на България при мъжете стартира в Самоков

Самоков ще бъде домакин на 68-ото издание на турнира за купата на България по волейбол. Срещите ще се проведат в „Арена СамЕлион", където осем от най-добрите отбора от първия дял в първенството ще спорят за трофея от днес до неделя.

Полуфиналните двубои са насрочени за 17 януари, а големият финал ще се изиграе ден по-късно. Преди него зрителите ще имат възможност да станат свидетели и на финала за купата на България във Висшата лига, в който ще се срещнат Етрополе (актуален шампион в турнира) и Миньор (Перник).

Актуалният победител в надпреварата е Левски София, който през миналия сезон, във финала, игран в „Арена Бургас", надигра Монтана с 3:1 гейма.

ЛОКОМОТИВ АВИА - МОНТАНА (12:00 ч)

В първия двубой за деня лидерът в класирането Локомотив Авиа се изправя срещу миналогодишния финалист Монтана. „Черно-белите" са устремени да пренесат високото темпо от шампионата и в турнира за Купата. Основни фигури в състава са опитните Тодор Вълчев, Жулиен Георгиев, Мартин Иванов и Владимир Станков, а младите Кристиян Алексов и Ивайло Дамянов внасят свежест и допълнителна динамика.

Съперникът от Северозапада прави колеблив сезон до момента, но е отбор с традиции - Монтана е играл три пъти финал за Купата на България. С младия разпределител Виктор Жеков, мощния диагонал Кристиян Валчак и стабилния център Бруно Рубо тимът остава труден за преодоляване в елиминационен формат.

НЕФТОХИМИК - БЕРОЕ (14:30 ч)

Втората среща за деня противопоставя Нефтохимик и Берое. Бургаският клуб не крие високите си амбиции през сезона, макар резултатите до момента да не отговарят напълно на очакванията. Това доведе и до треньорска промяна - Франческо Кадеду бе освободен, а начело на отбора застана клубната легенда и бивш национален разпределител Иван Станев. Клубът се нарежда на пето място по спечелени купи в надпреварата, като за последен път отличието влезе във витрината през 2021-а след спечелен финал срещу Добруджа 07 с 3:2 гейма.

Берое стартира кампанията с обновен състав след изходящите трансфери на основните посрещачи Жасмин Величков и Руси Желев, както и на диагонала Спас Байрев, който премина в ЦСКА. Завръщането на централния блокировач Махди Бентахер стабилизира играта на старозагорци, които записаха поредни победи в шампионата срещу Нефтохимик и Локомотив Авиа. Наличието на опитни състезатели като Велизар Чернокожоев, Пламен Шекерджиев и Иван Латунов носят и повишено внимание към представянето в предстоящия турнир.

ЛЕВСКИ - ПИРИН (РАЗЛОГ) (17:00 ч)

От 17:00 ч Левски започва защитата на трофея срещу традиционно неудобния съперник Пирин (Разлог). В миналогодишното издание „сините" спечелиха трудно срещу този противник именно на четвъртфиналите - с 3:2 гейма.

В състава, воден от Николай Желязков, водеща фигура е Тодор Скримов, който се отличава с най-добри индивидуални показатели в българския елит. До него са и трима световни вицешампиони - Стоил Палев, Дамян Колев и Димитър Добрев. Отбор с качество и стабилна основа, Левски е сериозен претендент за втори пореден триумф.

В Разлог продължават да следват ясна линия на развитие. Диагоналът Мариян Наков и централният блокировач Костадин Гаджанов дават необходимото спокойствие на младите Теодор Каменов, Костадин Козелов и Константин Манолев. Пирин се подсили и с посрещача Златко Кьосев и разпределителя Любомир Агонцев. Най-добрите постижения на клуба в турнира са финалите през 2007 и 2011 г., загубени съответно от Нефтохимик и ЦСКА.

ЦСКА - ДЕЯ СПОРТ (19:30 ч)

Последният четвъртфинал започва в 19:30 ч и противопоставя ЦСКА и Дея спорт, които се срещнаха в шампионата само преди няколко дни. Тогава „червените" победиха с 3:0, но двубоят бе далеч от лесен.

ЦСКА влиза в турнира с боеспособен състав и най-стабилното посрещане в първенството, осигурено от Николай Пенчев, Мартин Божилов и Мохамед Реза Бейк. Тимът на Александър Попов традиционно е сред фаворитите, а най-успешният клуб в историята на турнира с 19 трофея вече 14 години очаква своята юбилейна 20-а купа.

Дея спорт спечели отличието преди два сезона и отново разполага с интересен и амбициозен състав. Опитът и класата на братя Братоеви са сериозно предизвикателство за всеки съперник - Георги е печелил трофея четири пъти с три различни отбора, а Валентин - три пъти, също с три различни клуба (Левски, Нефтохимик и Дея спорт).

В състава личат още трима чуждестранни състезатели и двама перспективни български волейболисти - либерото Константин Чипев и диагоналът Георги Бъчваров. Сблъсък между млад клуб и дълбоката традиция.

История на турнира

Турнирът за Купата на България по волейбол се провежда от 1954 година. В средата на XX век, поради различни причини, надпреварата не се състои в пет издания – 1958, 1962, 1963, 1964 и 1965 г.

Исторически най-успешният клуб в турнира е ЦСКА с общо 19 спечелени купи, а ето и пълният списък на всички отбори, триумфирали в надпреварата.

Носители на Купата на България по волейбол

ЦСКА – 19; Левски – 14 (актуален носител на трофея); Славия – 10; Нефтохимик – 5; Хебър – 4; Спартак (София) – 3; Миньор (Перник) – 3; Добруджа – 2; Инжстрой – 1; НСА – 1; М.З. „Ленин" (Перник) – 1; Академик (София) – 1; Марек Юнион-Ивкони – 1; Левски Боол – 1; Дея спорт (Бургас) – 1.