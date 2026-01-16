ЦСКА прати още двама в "Ботев" (Враца)

Трансферите по оста ЦСКА - "Ботев" (Враца) не спират.

Йоан Борносузов и Марин Орлинов ще ритат за бившия тим на настоящия треньор на "червените" Христо Янев

21-годишният нападател Борносузов ще подсили врачани под наем. Той игра основно за дублиращия отбор на „армейците" във Втора лига, за който записа 12 мача и 2 гола през есента. Има и две участия като резерва в общо 32 минути за представителния състав на „червените" в първенството в началото на сезона при равенствата срещу "Ботев" (Пловдив) и "Спартак" (Варна).

31-годишният вратар Орлинов излезе 7 пъти на терена за втория отбор на ЦСКА през сезона досега, като в три от тях не допусна гол. Той има над 130 мача като вратар още в отборите на Литекс Ловеч, Монтана, Спартак Плевен, Ботев Гълъбово, Нефтохимик и Чавдар Етрополе.

„Радваме се да приветстваме две нови лица в семейството на Ботев! Към отбора се присъединяват нападателят Йоан Борносузов и опитният страж Марин Орлинов, като и двамата идват от ЦСКА.

Йоан Борносузов (21 г.) – централен нападател. Младият талант пристига под наем от ЦСКА, за да подсили атаката на „зелените". Йоан е продукт на школата на „червените", но е преминал и през италианския "Дженоа". През изминалия полусезон натрупа опит както във втория тим, така и с участия в Първа лига.

Марин Орлинов (31 г.) – вратар. Марин е добре познато име в българския футбол с богата визитка, преминала през отбори като Литекс, Монтана и ЦСКА. Със своите 31 години той ще донесе нужното спокойствие в нашата отбрана и ще бъде лидер със своя професионализъм. Той пристига в клуба с постоянен трансфер", написаха от управата на врачани.