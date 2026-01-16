ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Скандалният Око-Флекс: Всички в "Левски" ми показаха, че ме искат

Скандалният Око-Флекс: Всички в "Левски" ми показаха, че ме искат

Армстронг Око-Флекс преследва Акрам Бурас от "Левски". Снимка: Startphoto.bg

Новият нападател на "Левски" Армстронг Око-Флекс даде интервю пред клубната телевизия.

"Чувствам се добре, много съм щастлив и развълнуван да съм тук. Това е добра възможност за мен. Готов съм да играя и да се боря за този клуб.

Играх срещу всички отбори в България и срещу "Левски" бе най-трудният мач за сезона. Те са на първо място в класирането, борят се да спечелят титлата и купата. За мен "Левски" е правилното място. Всички в клуба, както и треньорът ми показаха, че ме искат. Това е причината да бъда тук.

Треньорът е амбициозен, аз съм амбициозен и съм сигурен, че целият състав е много амбициозен. Играх срещу тях и няма причина да не се борим и за трите купи. Аз съм тук, за да помогна да преследваме тази цел", казва Око-Флекс.

Трансферът му предизвика скандал между предишния му отбор "Ботев" (Пд), в който ирландецът пристигна през лятото от "Цюрих", и "сините"

"Левски" плати откупната клауза на нападателя в размер на 300 хиляди евро. "Ботев" оспори транзакцията, но Спортно-техническата комисия към БФС потвърди трансфера вчера.

Армстронг Око-Флекс преследва Акрам Бурас от "Левски".

