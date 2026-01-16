"Черноморец" привлече съпругата на Стойко Сакалиев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Втородивизионният "Черноморец" привлече в екипа си съпругата на бившия играч на "Нефтохимик" и ЦСКА Стойко Сакалиев - Габриела. Тя е диетолог.

„Акули",

В този трансферен прозорец успяхме да се привлечем още едно важно попълнение за отбора ни. В екипа на „Черноморец" вече ще виждате и Габриела Сакалиева.

Тя е квалифициран специалист по диететика. Има успешна практика като диетолог и нутриционист.

До момента е била консултант на състезатели от различни национални отбори в различни видове спорт.

Тя ще определя и създава индивидуални хранителни режими и диети за всеки наш играч през сезона, за да му помага за подготовката и за възстановяването преди и след футболен мач, както и през времето за тренировки.

Габриела Сакалиева ще използва в своята практика високотехнологичния апарат за анализ на телесния състав от водещата японска компания „Танита". Само „Черноморец", написаха от бургаския клуб.