"Черноморец" привлече съпругата на Стойко Сакалиев

Габриела Сакалиева Снимка: "Черноморец"

Втородивизионният "Черноморец" привлече в екипа си съпругата на бившия играч на "Нефтохимик" и ЦСКА Стойко Сакалиев - Габриела. Тя е диетолог.

„Акули",

В този трансферен прозорец успяхме да се привлечем още едно важно попълнение за отбора ни. В екипа на „Черноморец" вече ще виждате и Габриела Сакалиева.

Тя е квалифициран специалист по диететика. Има успешна практика като диетолог и нутриционист.

До момента е била консултант на състезатели от различни национални отбори в различни видове спорт.

Тя ще определя и създава индивидуални хранителни режими и диети за всеки наш играч през сезона, за да му помага за подготовката и за възстановяването преди и след футболен мач, както и през времето за тренировки.

Габриела Сакалиева ще използва в своята практика високотехнологичния апарат за анализ на телесния състав от водещата японска компания „Танита". Само „Черноморец", написаха от бургаския клуб.

