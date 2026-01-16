България на турнир с Индонезия, Сейнт Китс и Невис и Перу през март в Джакарта

България ще вземе участие на приятелския турнир FIFA Series, който ще се проведе през март в Индонезия.

В Джакарта освен воденият от Александър Димитров отбор ще участват домакините, Сейнт Китс и Невис и Перу.

Турнирът в Джакарта ще се проведе в прозореца от 23-и до 31-и март, като мачовете ще се играят в столицата Джакарта. Всеки отбор ще играе по два мача, които ще бъдат определени допълнително и предварително.

За България това участие е второ, тъй като през 2024-а година в дебюта си в Азербайджан тимът победи Танзания с 1:0 и завърши 1:1 с домакините.

Според новия план за развитието на този турнир на ФИФА, централата събира в една страна отбори от различни конфедерации, които иначе няма как да се срещнат. България е представител на УЕФА с 88-о място в ранглистата, а най-високо е поставен съставът на Перу. Представителите на Зона Южна Америка са на 51-а позиция в подреждането на националните отбори.

Домакините от Индонезия са представители на Зона Азия и заемат 122-о място във ФИФА. Най-ниско е класиран тимът на островната държава Сейнт Китс и Невис, която е 154-о място. Малката страна от Зона КОНКАКАФ няма никакви успехи във футбола и там играта тепърва се развива.