Българка на полуфинал в Египет

Лидия Енчева Снмика: БФТенис

Лидия Енчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Хургада (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 5 Енчева надделя над участващата с "уайлд кард" 15-годишна Андреа Лола Попович (Франция) с 6:0, 2:1 и отказ на съперничката й след 53 минути на корта.

19-годишната българка доминираше изцяло и загуби само един гейм в двубоя, който не се доигра.

Утре в спор за място на финала тя ще играе с шестата в схемата Даря Егорова (Русия).

През миналата седмица Енчева стана вицешампионка на друг турнир от същия ранг също в Хургада. Тя загуби в спора за трофея именно от Егорова.

