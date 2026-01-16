Мъри Стоилов взе бразилски нападател в "Гьозтепе"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Воденият от българския специалист Станимир Стоилов турски "Гьозтепе" (Измир) постигна споразумение с бразилски нападател Джеферсон Мариньо дош Сантош, който играе за втородивизионния "Понте Прета", съобщиха комшийски медии.

„26-годишният централен нападател, който е известен с прякора Джех, трябва да пристигне в следващите дни. Официалното обявяване на трансфера е предстоящо, а отборът от Измир се стреми да създаде много по-динамична атакуваща линия с този ход", пише adamspor.com.

През миналата година Джех е играл в Серия С на бразилския футбол в 17 мача, като е вкарал два гола. Тимът му "Понте Прета" е спечелил първенството в третото ниво и вече е член на втора лига.