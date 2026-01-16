ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията хвана стари познайници с амфетамини в До...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22105023 www.24chasa.bg

Мъри Стоилов взе бразилски нападател в "Гьозтепе"

1348
Станимир Стоилов Снимка: "Гьозтепе"

Воденият от българския специалист Станимир Стоилов турски "Гьозтепе" (Измир) постигна споразумение с бразилски нападател Джеферсон Мариньо дош Сантош, който играе за втородивизионния "Понте Прета", съобщиха комшийски медии.

„26-годишният централен нападател, който е известен с прякора Джех, трябва да пристигне в следващите дни. Официалното обявяване на трансфера е предстоящо, а отборът от Измир се стреми да създаде много по-динамична атакуваща линия с този ход", пише adamspor.com.

През миналата година Джех е играл в Серия С на бразилския футбол в 17 мача, като е вкарал два гола. Тимът му "Понте Прета" е спечелил първенството в третото ниво и вече е член на втора лига.

Станимир Стоилов Снимка: "Гьозтепе"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега