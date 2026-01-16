Бивш нападател на "Левски" спипан да продава наркотици

Бившият нидерландски нападател на "Левски Найджъл Робърта е бил арестуван миналата седмица за продажба на наркотици, съобщават медии в Ниската земя.
27-годишният футболист бил спипан в белгийския град Антверпен миналата седмица, след като бил забелязан от полицията да се качва в кола и после бързо да излиза от нея.
Заподозреният бил арестуван и в него са открити 23 грама кокаин. При обиска в дома му пък били намерени над 5000 евро. Робърта бил пуснат срещу гаранция, а разследването срещу него продължава.
Той пристигна в "Левски" през лятото на 2019 г. от "Камбюр", а в края на 2020-а беше продаден на американския "Ди Си Юнайтед" за 1 милион евро.
За последно Робърта риташе за сръбския "Спартак" (Суботица).