ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа с жертва затвори главния път Велико Тър...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22105302 www.24chasa.bg

Италианец спечели първа победа в ските

2420
Джовани Францони Снимка: Ройтерс

Италианецът Джовани Францони записа първа победа в кариерата си в световната купа по ски алпийски дисциплини след триумф в супергигантския слалом в швейцарския зимен център Венген.

24-годишният Францони изненада фаворитите, след като измина трасето за 1:45.19 минута с №1.

Той изпревари с 35 стотни от секундата Щефан Бабински (Австрия) и беше с 37 стотни по-бърз от световния шампион в спускането Франьо фон Алмен (Швейцария).

Лидерът в генералното класиране и четирикратен носител на Големия кристален глобус Марко Одермат (Швейцария), четирикратен победител във Венген, остана четвърти с пасив от 52 стотни.

В генералното класиране за световната купа води Марко Одермат с 1005 точки. Втори с 538 е Лукас Пинейро Бротен (Бразилия), а Атле Лий МакГрат (Норвегия) е трети с 478 точки.

В подреждането за малкия кристален глобус в дисциплината лидер е Одермат с 325 точки, следван от Винсент Крихмайер (Австрия) с 231 и Джовани Францони с 218.

Джовани Францони Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега