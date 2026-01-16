Италианец спечели първа победа в ските

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианецът Джовани Францони записа първа победа в кариерата си в световната купа по ски алпийски дисциплини след триумф в супергигантския слалом в швейцарския зимен център Венген.

24-годишният Францони изненада фаворитите, след като измина трасето за 1:45.19 минута с №1.

Той изпревари с 35 стотни от секундата Щефан Бабински (Австрия) и беше с 37 стотни по-бърз от световния шампион в спускането Франьо фон Алмен (Швейцария).

Лидерът в генералното класиране и четирикратен носител на Големия кристален глобус Марко Одермат (Швейцария), четирикратен победител във Венген, остана четвърти с пасив от 52 стотни.

В генералното класиране за световната купа води Марко Одермат с 1005 точки. Втори с 538 е Лукас Пинейро Бротен (Бразилия), а Атле Лий МакГрат (Норвегия) е трети с 478 точки.

В подреждането за малкия кристален глобус в дисциплината лидер е Одермат с 325 точки, следван от Винсент Крихмайер (Австрия) с 231 и Джовани Францони с 218.