Роджър Федерер: Григор Димитров ми показа как аз бих действал срещу Яник Синер

Интересен коментар, засягащ българската звезда в тениса Григор Димитров, направи Роджър Федерер. Швейцарската легенда говори какво би направил, за да победи Яник Синер.

“На “Уимбълдън”, когато Григор играеше срещу Синер и гледах мача от трибуните, за мен стана много по-лесно да разбера как аз бих действал срещу Яник, защото стилът на Димитров е доста сходен с моя”, сподели носителят на 20 титли от “Големият шлем”.

В споменатия мач Димитров бе нагънал №1 в света и водеше с два сета, но бе принуден да се откаже, а заради разкъсания гръден мускул претърпя операция и възстановяването му бе дълго.

До края на миналата година Григор изигра само един мач.