"Лудогорец" си върна рекорден трансфер

Нападателят Руан Круз се завръща там, където остави ярка следа - в "Лудогорец". Бразилският офанзивен футболист отново ще облече зелената фланелка, след като се присъединява към тима като преотстъпен за срок от една година, информираха от Разград.

"Ръководствата на "Лудогорец" и бразилския гранд "Ботафого" финализираха преговорите относно преотстъпването на офанзивния футболист, който добре познава обстановката в клуба и българския футбол.

През февруари миналата година "Лудогорец" осъществи рекорден трансфер (8 млн. евро), след като продаде Руан Круз на "Ботафого". С гранда от Рио де Жанейро нападателят взе участие в световното клубно първенство в САЩ, след което бе преотстъпен на американския "Реал Солт Лейк".

При предишния си престой в "Лудогорец" Руан изигра 84 мача, в които реализира 30 гола и направи 13 асистенции във всички турнири.

„Връщам се у дома. Щастлив съм да видя моите съотборници, с които играхме преди година. Щастлив съм да бъда в "Лудогорец" отново", заяви Руан Круз.

КАРИЕРАТА НА РУАН В ЦИФРИ:

"Лудогорец" - 84 мача, 30 гола, 13 асистенции

"Сантос" - 37 мача, 5 гола, 1 асистенция

"Ботафого" - 14 мача, 2 гола

"Реал Солт Лейк" - 12 мача

"Васко да Гама" - 2 мача