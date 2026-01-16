Елизара Янева на полуфинал в Манчестър след страхотен обрат

Елизара Янева продължава страхотното си представяне в Манчестър.

18-годишната българска тенисистка записа нова престижна победа и се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в зала с награден фонд 40 000 долара.

Янева показа завиден характер, като направи впечатляващ обрат на четвъртфиналите и се наложи с 1:6, 6:1, 6:4 над втората поставена и №245 в световната ранглиста Катрин Себов (Канада). Двубоят продължи час и 56 минути.

Това е втора победа за българката в турнира над състезателка от топ 200 на света. В първия кръг Янева елиминира №269 в света и №6 в схемата Нома Акугуе (Германия), а след това отстрани и представителката на домакините №377 Емили Апълтън (Великобритания).

За място на финала Янева ще играе утре срещу победителката от двубоя между №8 в схемата Анук Вранкен Питерс (Нидерландия) и Мика Стойсавлевич (Великобритания).

Срещу Себов българката започна колебливо и загуби първия сет с 1:6, но след това пое изцяло контрола върху мача. Янева доминираше във втората част и я спечели категорично с 6:1. В решителния трети сет тя изостана с 0:2, но демонстрира воля, изравни резултата и стигна до пробив за 4:3. При 5:4 Янева сервираше за победата, а последният гейм се превърна в истински трилър. Българката отрази три точки за пробив и от втория си мачбол сложи край на двубоя в своя полза.