ЦСКА събра близо 10 000 евро от кампанията в подкрепа на Любослав Пенев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА събра близо 10 000 евро от кампанията за подпомагане на лечението на легендарния нападател Любослав Пенев, съобщиха от клуба.

Средствата са от продажбата на специална лимитирана тениска с лика на Любослав Пенев.

"Благодарение на всички вас, които се включихте в кампанията със специалните фланелки в подкрепа на Любослав Пенев, към момента събраната сума възлиза на 9855,30 евро (19.275,300 лв).

Вашата съпричастност и подкрепа показват още веднъж какво означава да си част от червеното семейство.

Кампанията продължава! Всеки, който все още не е закупил фланелката, може да го направи в официалния клубен магазин на ул. Солунска 12, във фен магазина на Сектор Г, както и онлайн – само и единствено в Sector G Ultra' Shop. Заедно сме по-силни!", написаха от ЦСКА.