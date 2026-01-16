Милена Тодорова с първи точки за годината, и Лора Христова влезе в преследването в Руполдинг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Още в първия си индивидуален старт от световната купа по биатлон за 2026 г. Милена Тодорова спечели точки за генералното класиране.

Най-добрата ни състезателка, която в стартовата третина от сезона имаше проблем заради бактерия в устната кухина и пропусна кръга миналата седмица в Оберхоф (Гер), днес в друг германски център - Руполдинг, завърши 31-а в спринта на 10 км.

Милена стреля безупречно - 10 от 10. Бегово тя със сигурност има какво да наваксва след заболяването.

Освен нея в неделното преследване на 10 км влезе и Лора Христова, като с 1 пропуск тя финишира 48-а. Също с 1 грешка Валентина Димитрова завърши 63-а и 2,6 сек я разделиха от 60-ата позиция, която последна вкарва в преследването.

Мария Здравкова започна спринта чудесно. На първа стрелба свали всички мишени и се нареди 32-а, а Милена бе 45-а.

Във втората обаче Мария направи 3 пропуска и приключи 70-а от 103 участнички.

С 31-ото място Тодорова заработи 10 точки за световната купа и със 77 е 39-а.

С актив през кампанията са още Христова, която е 63-а с 27 пунктa, колкото има и Димитрова, която е 64-а.

Спринта днес бе спечелен от шведката Хана Йоберг. Втора се нареди лидерката в подреждането за големия кристален глобус Лу Жанмоно (Франция) с пасив от 7,5 секунди, а трета на 11,7 е италианката Лиза Витоци. И трите бяха безгрешни в стрелбата.

Стартовете в Руполдинг продължават в събота с мъжкия спринт на 10 километра.