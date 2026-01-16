Пламен Андреев и "Лех" с лесен жребий в плейофа за Лигата на конференциите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пламен Андреев и новия му тим "Лех" (Познан) ще имат наглед лесната задача в плейофа за 1/8-финалите за Лигата на конференциите. Полският клуб ще срещне КУПС от Финландия.

Това отреди жребия за най-новото отроче на УЕФА преди минути. В плейофа участват тимовете между 9-о и 24-о място. Тези от първо до осмо по право се класират директно за 1/8-финалите.

Андреев премина в "Лех", шампион на Полша, под наем за втората част от сезона. Първата изкара в испанския втородивизионен "Расинг" (Сантандер). Иначе юношата на "Левски" е собственост на "Фейенорд".

Всички двойки в плейофите:

"Ягелония" - "Фиорентина"

"Омония" - "Риека"

"Ноа" - АЗ (Алкмаар)

"Дрита" - "Целие"

КУПС - "Лех" (Познан)

"Шкендия" - "Самсунспор"

"Жрински" (Мостар) - "Кристъл Палас"