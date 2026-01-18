Отбори, които станаха шампиони веднага след промоция в елита

Няколко са българските следи, дори и славният "Ливърпул" успява да спечели първенството по този начин

Във футболния свят почти всяка година се случват чудеса. Едни завинаги остават в историята на най-великата игра. Други пък минават и заминават. И почти никой не си ги спомня.

Малко са обаче отборите, най-вече в Европа, които печелят местните първенства веднага след като влизат в елита.

Разбира се, в това има и българска следа. А повече в следващите редове.

Последният

пример -

“Витебск”

Беларуският МЛ (Витебск) спечели златото в дебютния си сезон във Висшата лига, завършило в края на календарната година. В предпоследния кръг клубът си капарира титлата след успех 5:0 над “Гомел”.

Историята на отбора пък е суперинтересна. Първото и може би най-странно нещо около този клуб е, че той носи името на бетинг компания, която е и собственик на клуба. През миналата година печели промоция в елита на Беларус. А година по-късно е на върха и очаква лятото, когато ще играе в пресевките на Шампионската лига.

Иначе това е първият път, когато новак печели беларуското първенство.

“Кайзерслаутерн”

го прави с

българин

“Кайзерслаутерн” е спечелил две титли в Бундеслигата и двете са били необичайни. Отборът за първи път спечели златото през 1991 г., с три точки пред “Байерн”. Година по-рано клубът завърши дванадесети, само с пет точки пред изпадащия “Валдхоф”.

Втората шампионска титла е още по-невероятна. “Кайзерслаутерн” не успя да запази мястото си в елита на Бундеслигата в края на сезон 1995/1996. В 34 мача клубът спечели 36 точки и завърши на 16-о място, на две точки зад изпадащия “Санкт Паули”.

“Кайзерслаутерн” трябваше да прекара следващия сезон 1996/1997 във Втора бундеслига. И отборът се справи фантастично с поправянето на грешките си. В 34 мача отборът претърпя само четири загуби и спечели 68 точки, за да се завърне в елита. И то по какъв начин! Веднага след връщането си в Бундеслигата отборът става шампион. Архитект на чудото пък е небезизвестният Ото Рехагел. А част от шампионския тим е Мариян Христов.

В Израел

са два

Подобна история се разигра и в израелското първенство. През сезон 1991/1992 “Бейтар” (Йерусалим) се класира за елита.

В 33 мача клубът спечели 71 точки, с 9 повече от втория “Макаби” (Тел Авив). Това е и втората шампионска титла на “Бейтар”, след като преди това спечели златото през 1987 г. До момента клубът е спечелил шест шампионски титли.

“Апоел” (Рамат Ган) някога е преживял подобна съдба. През 1963 г. клубът достига елита, а само година по-късно става шампион. Но по това време Израел не е част от УЕФА.

Приказката на

Брайън Клъф

Когато се говори за “Нотингам Форест”, обикновено се отбелязва, че клубът е спечелил две европейски купи и само една титла в Първа дивизия. Това всъщност е прецедент и до днес в света. Защото няма отбор, който да е веднъж шампион и да е 2 пъти носител на Купата на европейските шампиони, тъй като “Форест” получават право да защитават спечелената КЕШ.

Но да се върнем на постижението на клуба как след спечелена промоция в Първа лига 12 месеца по-късно са на върха на най-високото стъпало в Англия.

През 1978 г. “Нотингам” спечели Първа дивизия. В 42 мача отборът събра 64 точки, завършвайки със седем точки пред втория “Ливърпул”. Клубът претърпя само три загуби през целия сезон, всичките като гост.

В Норвегия

най-популярен

е случаят на

“Розенборг”

В Норвегия има много отбори, които влизат в елита и веднага го печелят. Един от примерите е “Фрам” - печели “Б” група през 1949 г., а година по-късно е шампион. “Ларвик” (1952/1953), “Бран” (1961/1962) и “Мос” (1986/1987) постигат същото. Но най-интересният пример идва от най-известния и титулуван клуб в страната - “Розенборг”.

Клубът от Трондхайм спечели първата си шампионска титла през 1967 г. От осемнадесет мача отборът триумфира само в девет (или точно половината), завърши наравно в седем и загуби само два пъти, но пък това е достатъчно за титлата.

И “Сент Етиен”

е в тази класация

През 1964 г. “Сент Етиен” печели френското първенство за първи път от седем години.

Втората шампионска титла на славния тим е необичайна поради факта, че две години по-рано (през 1962 г.) те изпадат. Отборът завършва на 17-о място от 20, на три точки зад “Лион”, който се е измъкнал от изпадане. Най-забележителното е, че клубът печели и купата на Франция, побеждавайки “Нанси” с 1:0 на финала.

Та “Сент Етиен” прекарва година в “Б” група. И се завръща гладен за успехи. Още във втория кръг губи лошо 0:4 от “Тулуза”. Следват обаче убедителни резултати. И втората загуба на клуба за сезона дойде едва в петнадесетия кръг, а третата в двадесет и първия. Последва спад, като “Сент Етиен” загуби 4 мача в 6 срещи. Но това не попречи на отбора да завърши на върха в класирането.

Играчите на “Литекс” ликуват след успех над “Славия” в среща от първенството. СНИМКА: “24 ЧАСА”

“Ипсуич” -

една титла, но

веднага след

влизане

През 1962 г. “Ипсуич Таун” печели единствената си шампионска титла.

Нещо повече, едва през сезон 1954/1955 клубът за първи път играе във Втора дивизия и при първия си опит не успява да си осигури място там, завършвайки предпоследен на 21-во място.

От 1958 до 1960 г. клубът постоянно се представя във Втора дивизия, но не успява да се издигне над осмото място през първите си три сезона.

Накрая през сезон 1960/1961 “Ипсуич” постига пробив. Отборът завършва първи, с една точка пред “Шефилд Юнайтед”, а в 42 мача вкарва невероятните 100 гола.

В дебютния си сезон в Първа дивизия “Ипсуич” спечели 24 от 42 мача, завърши наравно в осем и загуби десет. В крайна сметка отборът завърши с три точки пред най-близкия си съперник “Бърнли”.

“Тотнъм” го

прави с разгроми

“Тотнъм” печели първата си шампионска титла през 1951 г. От 1946 до 1949 г. клубът започва сезона във Втора дивизия, където дълго време не успява да се издигне над петото място. Всъщност отборът участва в тази лига от 1935 г., но поради Втората световна война турнирът не се провежда няколко години. През сезон 1949/1950 “Тотнъм” печели Втора дивизия. В четиридесет и два мача отборът събира 61 точки, с девет пред най-близкия си съперник “Шефилд Уензди”. Двадесет и седем победи, седем равенства и осем загуби - солиден резултат. “Тотнъм” също така отбелязва 81 гола, докато “Шефилд Юнайтед”, вторият най-резултатен реализатор в лигата, успява да отбележи само 68.

“Тотнъм” започна следващия сезон 1950/1951 с домакинска загуба с 4:1 от “Блекпул”. Последва разгромна победа на чужд терен над “Болтън” със същия резултат. Като цяло клубът спечели 25 мача, завърши наравно в 10 и загуби седем. Крайната преднина пред “Манчестър Юнайтед”, който завърши втори, беше четири точки. “Тотнъм” отбеляза 82 гола през този сезон.

Преди повече

от век и

“Ливърпул”

минава през това

Друга подобна история в Англия се разигра преди сто и двадесет години, през сезон 1905/1906. “Ливърпул” спечели лигата за втори път.

Клубът събра 51 точки от 38 мача, с четири точки преднина пред “Престън Норт Енд”. През сезона отборът записа 23 победи, пет равенства и десет загуби (само две от които бяха домакински загуби).

Но през предишния сезон 1904/1905 “Ливърпул” играе във Втора дивизия, откъдето изпада година по-рано. Въпреки това промоцията им в елита преди шампионата е убедителна. “Червените” печелят 58 точки от 34 мача, с две пред “Болтън”. Отборът отбелязва 93 гола, средно по 2,73 гола на мач. Може само да се добави, че “Ливърпул” за първи път става шампион през 1901 г. Тоест от първото място до изпадането са минали само три години.

И “Аякс” е там

“Аякс” се издигна до най-високата дивизия на холандското първенство през 1917 г. и спечели титлата в лигата само година по-късно. Но това се случи много преди появата на европейските състезания и дори много преди основаването на Ередивизи (сезон 1956/1957).

Българската

следа

Няма как в тази история за тимове, влезли в елита и веднага спечелили първенството, да няма българска следа. Всъщност - те дори са две.

Първи това нещо постига “Литекс”. Отборът от Ловеч е купен от бизнесмена Гриша Ганчев, преди началото на сезон 1996/1997.

След почти пълна замяна на футболистите в отбора “Литекс” печели безапелационно първото място в “Б” група, с над 10 точки повече от класиралия се на второ място, и отново се завръща сред елитните клубове.

През сезон 1997/1998 в “А” група отборът веднага печели първата си шампионска титла, завършвайки с 5 точки пред “Левски”.

Другият пример във въпросната класация, разбира се, е “Лудогорец”. Разградчани още преди влизането си в елита на България обявиха, че в дебютния си сезон ще гонят титлата. И накрая така и стана. Тимът, воден от Ивайло Петев, стана шампион по безапелационен начин, след като пребори заслужено рекордьора по титли ЦСКА.

Титлата се реши в директен мач от последния кръг на кампанията, в който разградчани победиха 1:0. След това “Лудогорец” спечели още 13 поредни титли.