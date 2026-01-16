Собственикът на ЦСКА прати самолет да прибере Любо Пенев в България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки е осигурил самолет, който да прибере в България легендарния футболист и треньор Любослав Пенев от Германия, където той отида за лечение на онкологично заболяване. Това става ясно от пост във фейсбук профила Любослав Пенев.

"Благодарим на всички, които протегнаха ръка и подкрепиха Любослав Пенев с грижа, съпричастност и човешка помощ.

Изказваме искрената си благодарност и признателност към г-н Валтер Папазки за изключителния и достоен жест – осигуряването на самолет, с който Любослав да се прибере у дома при условия, съобразени със здравословното му състояние.

С благодарност и уважение, семейството", гласи той.

Отскоро софийска клиника е започнала да прилага същото лечение за тумор в бъбрека, на което Пенев е подложен в клиниката в Дрезден. Заради това бе решено той да продължи лечението си у нас.

Въпросът бе обаче как Любо да бъде транспортиран в България. Благодарение на Валтер Папазки той е отпаднал.