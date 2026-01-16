Новият мениджър на "Юнайтед": Няма напрежение преди дербито със "Сити"

Новият треньор на "Манчестър Юнайтед" Майкъл Карик настоява, че не усеща допълнително напрежение преди градското дерби със "Сити" през уикенда. Легендата бе поставен на поста до края на сезона, като първото му предизвикателство ще бъде много важен мач.

"Вече знам какво искаме да подобрим и как искаме да работим с играчите. За нас е важно как можем да успеем, това ни е работата и отговорността", каза мениджърът. Запитан за изказването на Кийн по негов адрес, Карик заяви: "Честно казано, това не ме притеснява, ни най-малко."

"Говорих много с Джейсън (б. а. - футболния директор Уилкокс). Работя заедно с Джейсън и Омар (б. а. - Берада). В последните дни говорихме много, както може да предположите. Собствениците също бяха тук. Беше приятно да се срещнем вчера и поговорихме малко. Те се грижат за бизнеса, но успяхме да споделим някои неща. Пожелаха ни всичко най-добро", каза още Карик.

Отборът на Майкъл Карик е на седмо място във Висшата лига, само на три точки от зоната "Шампионска лига".

"Искаме да бъдем близо до върха, искаме да бъдем на върха, това е очевидно. Трябва да направим някои стъпки напред, класиране за европейските турнири ще бъдат стъпка напред", завърши Майкъл Карик.