Селекционерът на България се завръща там, където стартира кариерата му на треньор

Селекционерът на националния отбор на България Александър Димитров ще се завърне в страната, от която реално стартира неговата треньорска кариера. Става дума за далечна Индонезия. В красивата азиатска страна представителният ни тим ще вземе участие във второто издание на турнира FIFA Series.

Освен там в Джакарта ще играят още домакините, Перу и екзотичната Сейнт Китс и Невис. Турнирът ще се проведе в прозореца от 23 до 31 март, като мачовете ще се играят в столицата Джакарта. Всеки отбор ще играе по два мача, като програмата ще стане ясна скоро.

Според новия план за развитието на този турнир на ФИФА централата събира в една страна отбори от различни конфедерации, които иначе няма как да се срещнат. България е представител на УЕФА с 88-о място в ранглистата, а най-високо е поставен съставът на Перу. Представителите на Зона Южна Америка са на 51-а позиция в подреждането на националните отбори. Сейнт Китс и Невис от Зона КОНКАКАФ заема 151-ата позиция.

Преди 2 г. националите пак участваха в новия турнир. Тогава в Азербайджан бихме 1:0 Танзания и направихме 1:1 с домакините.

Именно от Индонезия пък настоящият предводител на България Димитров започна с треньорската професия. На близо 11 хил. км от дома той бе помощник на Иван Колев в “Персипура Джаяпура” през сезон 2006/2007. След това бе в екипа на спеца и в националния тим на Индонезия през 2007 г. Работи и в олимпийския тим на тази държава. Иначе и като футболист Димитров е носил екипа на “Персипура”.

