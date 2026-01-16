Око-Флекс вече е при "Левски" в Турция

Новото попълнение на „Левски" Армстронг Око-Флекс се присъедини към отбора в петък, 16 януари. Нападателят пристигна в базата на тима – хотел „KAYA PALAZZO" в Белек след втората тренировка на „сините" за деня.

Сутрешното занимание се проведе във фитнес центъра, а следобедното на терена на тима в спортния комплекс на хотела. То се състоеше основно от упражняване на тактически модели и статични положения. В него участие взеха всички футболисти без Оливер Камдем, който се подготвяше по индивидуална програма във фитнес центъра.

В събота, 17 януари „Левски" излиза във втората си контрола от зимния подготвителен лагер в Белек. Двубоят срещу сръбския „Войводина" стартира в 15:00 часа и ще се играе в базата на „Левски" – спортен комплекс „KAYA PALAZZO". Мачът ще се излъчва на живо и безплатно в официалния сайт на ПФК „Левски" и в YouTube канала на клуба.