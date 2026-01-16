ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха "Сурва" с концерт в Перник, 13 000 ще учас...

Стотици откриха световната купа по сноуборд в Банско

1916
Участниците дефилираха по улиците на града. Снимка: Община Банско

Днес Банско се превърна в сцена на световния сноуборд, като стотици жители и гости на курорта станаха част от официалното откриване на FIS Snowboard World Cup 2026 – едно от най-значимите спортни събития в международния календар.

Празничната програма започна с впечатляващо шествие на националните отбори, които ще премерят сили в паралелните гигантски слаломи. Парадът, воден от мажоретен състав ,,Силвана Денс" и духов оркестър, премина по централните улици – от хотел „Four Points by Sheraton" до „Happy End", където публиката аплодира състезателите и стана свидетел на тегленето на жребия за първия състезателен ден.

Официалния старт на Световната купа дадоха кметът на Община Банско Стойчо Баненски, и председателят на Българската федерация по ски Цеко Минев, с което България зае централно място на световната спортна карта за 2026 година.

С много аплодисменти и добри пожелания участниците бяха изпратени към стартовете, с надежда за оспорвани състезания, силни емоции и запомнящи се спортни моменти.

