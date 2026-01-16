Григор Димитров учи на тенис австралийска инфлуенсърка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Григор Димитров не си губи времето в Мелбърн преди откритото на Австралия.

Най-добрият български тенисист в историята участва заедно с Новак Джокович, Данил Медведев и други рекламни лица на Lacoste в шоу на импровизиран корт върху платформа в реката. Димитров бе в двойка с местна инфлуенсърка, на която преди началото на играта даде няколко урока по тенис.

Лили Бауман е популярна в социалните медии като медиен стратег и персонален маркетинг консултант с над 3 милиона последователи в Instagram, TikTok YouTube. След шоуто австралийката не пропусна да се похвали със стори, към което написа: “Играх тенис с най-великите”.

Програмата на Григор включваше и посещение в местна зоологическа градина, където заедно с Винъс Уилямс, Наоми Осака и Лърнър Тиен се снимаха с местни животни - кенгурута, коали, малки крокодили и различни птици.

Нашият тенисист е видимо впечатлен от животните в зоопарка.

В първия кръг на дебютния за сезона турнир от “Големият шлем” Димитров ще играе с Томаш Махач. На подгряващия турнир в Аделаида чехът отстрани 2:6, 6:3, 6:3 Томи Пол (САЩ) и ще играе за титлата с Юго Юмбер (Фр).

При юношите на Australian Open България ще бъде представена от Димитър Кисимов. Нашият талант участва на силния турнир в Траралгон и в първия си мач отстрани 6:4, 4:6, 7:5 Джон Ботма от Южна Африка. Следващият съперник на 26-ия в световната ранглиста до 18 години е Леон Слобода от Словакия. Кисимов играе и на двойки с партньор Конър Дойг (Южна Африка).

