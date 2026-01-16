Здрава битка в Банско за последните 2 квоти за сноуборда на олимпиадата (инфографика)

Двата старта за световната купа по сноуборд утре и в неделя в Банско ще се превърнат в истинска война за последните две квоти при мъжете за олимпиадата, като в нея е замесена и България.

В момента те се държат от китаеца Ксюефу Бан, който има 48 точки в ранглистата, и поляка Михал Новачик, който е с 43.

Отдолу обаче са се набутали на малка разлика още шестима състезатели. Рюсуке Шинохара (Яп) е с 39, нашият Петър Гергьовски е с 37, Сюнгион Хон (Кор) има 36, Михайло Харук (Укр) е с 33, докато Уокър Овърстейк (САЩ) с 28 и Хуан Сун (Кит) с 27 имат най-малки шансове.

“Тази ситуация малко ми тежи. Но знам какво трябва да направя, че да спечеля квотата. Допълнително сме пред родна публика, което винаги малко тежи. Но ако направя това, което мога, ще успея”, заяви Гергьовски преди състезанието.

“Изненадах малко и себе си с второто място. Знаех, че след пробива ми, но да бия легенда като Андреас Промегер, ме изненада. След това си говорихме с Маурицио Бормолини и той си върна спомените с Радо Янков преди 10 години”, заяви Александър Кръшняк, който направи сензацията, като стана втори на паралелния слалом в Бад Гащайн и така си осигури олимпийската квота.

“С нетърпение очаквам тези стартове. Това е моят град, моята писта.

Дано дойдат много хора да ни подкрепят, защото ще караме за тях. Обичам Банско, тук всички са перфектни. Колегите също обичат да карат тук. Да се състезаваш пред родна публика, е невероятна емоция”, допълни Тервел Замфиров, който миналата година стана първият българин, който спечели световна титла в зимен спорт.

Радослав Янков си даде почивка в петък, след като направи здрава тренировка в четвъртък.

Реално в олимпийската квалификация Радослав е на 11-о място с 673 точки.

За някои отбори играта е съвсем друга. В момента осмият в ранглистата е извън олимпиадата, защото Италия вече има максималния брой квоти, като отпада осмият в ранглистата за игрите в Милано и Кортина д'Ампецо.

Така Габриел Меснер е с последното място в отбора със 784 точки. Пред него са Маурицио Бормолини, който е водач, Арон Марч (трети) и Роланд Фишналер, пети. Така може да има разместване в отбора, ако някой мине пред Меснер.

В момента при мъжете единствено Италия и Австрия са с пълни 4 квоти. България, Словения и Република Корея са с по 3. Канада, Китай, Полша и Швейцария са с по две, а по един представител имат Чехия, Япония и САЩ.

Все пак след неделя има още шансове за разместване в ранглистата. Квотите първо се изпращат на националните федерации, които трябва да си потвърдят в срок от няколко дни. Ако някой прецени, че няма смисъл да изпраща даден състезател, свободното място се запълва от следващите в ранглистата.

Екипът на световната купа в Банско извърши чудеса в последните няколко дни.

Преодолени бяха около 3 метра денивелация от едната страна на пистата, за да бъде тя равна по цялата си ширина и да се създадат еднакви условия по двете трасета.