Българин игра в серия "А" след 1015 дни

След пауза от 1015 дни българин игра отново в едно от най-силните първенства на света - италианската серия "А".

Закупеният за 5 млн. евро от белгийския "Антверп" Росен Божинов дебютира за "Пиза" при равенството 1:1 у дома срещу "Аталанта".

В срещата от 21-ия кръг гостите от Бергамо откриха резултата чрез Никола Кърстович в 83-ата мин.

"Пиза" обаче изравни Рафио Дуросинми в 88-ата мин. Малко след това 20-годишният Божинов, който подписа в четвъртък, се появи на терена.

Предишният българин, играл в италианския елит, бе Валентин Антов. Той се появи като резерва в състава на "Монца" на 8 април 2023 г. при ремито 2:2 като гост на "Удинезе" в 55-ата мин.

"Пиза" поне временно се измъкна от последното място с 14 точки. "Верона" има 13, но с мач по-малко.

С трансфера си роденият в Кнежа Божинов стана най-скъпият български защитник, изпреварвайки Радостин Кишишев (4,5 млн. евро за "Литекс" през 2000-а от английския "Чарлтън").