Илия Груев титуляр и в 5-ия мач за “Лийдс” за 2026-а, пишат в Англия

Българският национал Илия Груев ще бъде титуляр за “Лийдс” и в 5-ия мач за 2026 г. Това гласят прогнозите на доста издания в Англия. Дали те са верни, ще стане ясно днес, когато мениджърът Даниел Фарке обяви състава си за гостуването на “Фулъм” от 22-ия кръг на английската Висша лига.

Груев е поставян отново в тройката вътрешни халфове заедно с капитана Итън Ампаду и Антон Щах. Преди мача в Лондон “Лийдс” е 16-и с 22 т., а домакините имат 31 на 9-ата позиция.

От началото на годината Илия бе титуляр и се представи солидно при равенствата с “Ливърпул” (0:0) и “Манчестър Юнайтед” (1:1), загубата с 3:4 от “Нюкасъл” и победата с 3:1 над “Дарби Каунти” в турнира за купата на Англия.