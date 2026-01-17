ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Валери Божинов към сина си: Честит дебют в мъжкия футбол

2124
Валери Божинов-младши Снимка: "Локо" (Пд)

Честит дебют в мъжкия футбол. Това е важен момент, както за теб така и за мен! Чакан резултат от труд, постоянство и смелост. Пожелавам ти да запазиш характера и любовта към играта, да вярваш в себе си и да вървиш уверено по своя път. Нека този първи мач с мъжете бъде само началото на едно достойно и успешно футболно израстване. Успех!

Благодаря на треньорите, на ръководството и директорите на "Локомотив" (Пловдив) за доверието и подкрепата, и че дадоха възможност на младия талант да покаже себе си.

Това написа Валери Божинов по повод дебюта на сина му, който неговото име, за "Локомотив" (Пловдив) при ремито 1:1 с втородивизионния" Етър" (Велико Търново) в контрола, играна на стадион „Лаута".

Божинов-младши, който е на 18 години, започна подготовка с първия отбор на „черно-белите" в началото на януари под ръководството на треньора Душан Косич. Преди това той беше част от дублиращия отбор на клуба в Трета лига.

Валери Божинов-младши Снимка: "Локо" (Пд)

