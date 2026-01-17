Игор Тиаго: Преди гледах световното по телевизията, сега съм близо до това да играя на него

Нападателят на "Брентфорд" Игор Тиаго призна, че иска да изпълни детската си мечта да играе за Бразилия. Бившият футболист на "Лудогорец" има 16 гола и 1 асистенция от началото на сезона във Висшата лига.

„Това е невероятно вълнуващо чувство. Наистина се надявам да бъда част от световното първенство през 2026 г. Винаги съм мечтал да играя на такъв форум. Виждал съм го само по телевизията преди, но сега съм близо до това да го преживея сам. Бог има план за живота на всеки човек. Ако това е Божията воля и на Карло Анчелоти, тогава да представлявам страната си ще бъде удоволствие и чест.

Вярвам, че съм готов. Единственото нещо, което знам как да правя в живота, е да вкарвам голове. Бог ме е подготвил за този момент и ако Той го позволи, ще донесем на Бразилия шеста титла от световното първенство", цитиран е Тиаго от The Guardian.

Този сезон 24-годишният бразилец е отбелязал 17 гола и е направил една асистенция в 22 мача във всички състезания.