Радослав Янков и Замфирови на финали за световната купа в Банско

Малена Замфирова, Радослав Янков и Тервел Замфиров продоляха квалификациите в първия от двата старта за световната купа по алпийски сноуборд в Банско и ще карат на финалите. Те стартират от 13 часа и ще бъдат предавани пряко по Nova Sport и Diema 3.

Малена бе най-бърза на червеното трасе, но с 19-о време на синьото остана трета в квалификацията след Цубаки Мики (Япония) и Рамона Терезия Хофмайстер (Германия). Така на 1/8-финалите българката ще се изправи срещу китайката Наин Гон.

Тервел Замфиров също направи две страхотни спускания, като точно като сестра си бе трети при мъжете. Той бе само на 26 стотни от сензационния победиел Арно Гауде (Канада) и 12 от Арон Марч (Италия). Радо остана шести на 39 стотни от победителя.

Така на 1/8-финалите Тервел ще кара срещу Жан Козир (Словения), а Янков ще трябва да се справи с италианеца Джан Казанова. Ако победят двамата отново ще се изправят един срещу друг.

Останалите ни представителки при жените направиха само по едно спускане. Най-близо до второто бе Теодора Пенчева, която завърши 18-а на червеното трасе и само на 33 стотни от 16-ото място, което дава право да продължиш напред. Андреа Коцинова бе 21-а на червеното и общо 43-а. С 44-о време и 22-о на синьото бе Аглика Георгиева, Йорданка Андонова остана 24-а на червеното и 47-а общо, а Анита Райчева бе 25-а на червеното и 49-а. Сестрата на Малена - Биляна направи грешка и не завърши на синьото.

При мъжете с едно спускане останаха Петър Гергьовски, който завърши 19-и на синьото трасе, на 32 стотни от 16-ото място. Така той бе 38-и в общото класиране. Отпадна и Кристиян Георгиев, който стана 22-и на червеното трасе и 42-и общо, а Петър Гьошарков не завърши синьото. Александър Кръшняк мина първото препятствие, но направи грешка на синьото трасе и отпадна.

По правилник след първото пускане, в което карат всички, първите 16 от всяко трасе се включват във второто, като карат на другото трасе. Прави се класиране от общото време, за да останат 16-те за елиминациите.