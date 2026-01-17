Джокович: Все още съм мотивиран, не искам да говоря за край

Рекордьорът по титли от "Големият Шлем" Новак Джокович призна, че все още изпитва наслада от спорта и не мисли за отказване. Сърбинът преследва 25-ата си купа от най-големите състезания в тениса. След дни той започва своето участие на първия турнир от "Големият Шлем" - Australian Open.

Джокович е 10-кратнен шампион в Мелбърн и се нуждае от още една, за да изпревари Маргарет Корт и да стане едноличен лидер за всички времена.

„Много се говори за 25-ата титла, но, знаете ли, аз се опитвам да се съсредоточа върху това, което съм постигнал, а не върху това, което евентуално постигам", каза той на пресконференция в Мелбърн Парк.

Знам, че когато съм здрав, когато мога да сглобя всички парчета от пъзела в даден ден, чувствам, че мога да победя всеки", каза той.

„Ако нямах тази вяра и увереност в себе си, определено нямаше да съм тук, да седя тук и да говоря с вас, нито да играя. Все още имам хъс и, разбира се, знам, че Синер и Алкарас играят на различно ниво в момента от всички останали. Това е факт, но това не означава, че никой друг няма шанс. Така че винаги харесвам шансовете си във всеки турнир, особено тук", добави Джокович.

Честно казано, това е почти като наркотик. Но в момента все още съм номер 4 в света, все още се състезавам на най-високо ниво и чувствам, че няма нужда да насочвам вниманието към тази дискусия за оттеглянето ми", завърши той.