ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

21 пияни и трима дрогирани шофьори хвана полицията...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22110016 www.24chasa.bg

Володя Златев единодушно бе избран за трети мандат като президент на бадминтона

2336
Володя Златев (в средата) Снимка: БФБадминтон

Доктор Володя Златев единодушно беше преизбран на поста президент на Българска федерация бадминтон на днешното Общо отчетно-изборно събрание. На сбирката присъстваха представители на 52 от общо 56 лицензирани клубове.

За Златев, който беше единствен кандидат, гласуваха всичките 52-а делегати. За него това е трети мандат, който е с продължителност от четири години - до 2030-а. Той застана начело на централа през 2018 година.

Изпълнителен директор на федерацията остава Антраник Касабян, а Управителният съвет включва 13 души: Володя Златев (председател), Антраник Касабян (изпълнителен директор), Пламен Михалев, Александър Малинов, Румяна Иванова, Хари Петков, Паула Маринова, Неделчо Кесов, Орлин Цветанов, Пейо Бойчинов, Сергей Шишов, Чавдар Петков и Тихомир Пейчев.

БФ Бадминтон отчете изключително успешна 2025 година със спечелени 162 медала - 51 златни, 36 сребърни и 75 бронзови. При мъжете и жените страната ни има 36 отличия (17, 5, 14), при юношите и девойките до 13, 15, 17 и 19 години 111 (34, 26, 51) и Еър Бадминтон 15 (5 сребърни и 10 бронзови).

Володя Златев (в средата) Снимка: БФБадминтон

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малки темички ни палят, докато светът гори (Видео)