Володя Златев единодушно бе избран за трети мандат като президент на бадминтона

Доктор Володя Златев единодушно беше преизбран на поста президент на Българска федерация бадминтон на днешното Общо отчетно-изборно събрание. На сбирката присъстваха представители на 52 от общо 56 лицензирани клубове.

За Златев, който беше единствен кандидат, гласуваха всичките 52-а делегати. За него това е трети мандат, който е с продължителност от четири години - до 2030-а. Той застана начело на централа през 2018 година.

Изпълнителен директор на федерацията остава Антраник Касабян, а Управителният съвет включва 13 души: Володя Златев (председател), Антраник Касабян (изпълнителен директор), Пламен Михалев, Александър Малинов, Румяна Иванова, Хари Петков, Паула Маринова, Неделчо Кесов, Орлин Цветанов, Пейо Бойчинов, Сергей Шишов, Чавдар Петков и Тихомир Пейчев.

БФ Бадминтон отчете изключително успешна 2025 година със спечелени 162 медала - 51 златни, 36 сребърни и 75 бронзови. При мъжете и жените страната ни има 36 отличия (17, 5, 14), при юношите и девойките до 13, 15, 17 и 19 години 111 (34, 26, 51) и Еър Бадминтон 15 (5 сребърни и 10 бронзови).