Малена Замфирова със силно 4-о място в Банско, Тервел и Радо Янков - 5-и и 10-и (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Малена Замфирова се представи много силно и се класира най-напред от българите в първия гигантски слалом от кръга за световната купа по сноуборд, на който отново любезен домакин е Банско.

В пиринския курорт 16-годишната Малена, която даде трето време в квалификациите, завърши 4-а. Миналия сезон сензационно представящата се за възрастта си Замфирова има едно второ място, а този стартира с трето място в Милин (Китай).

В Банско днес нейният брат Тервел се нареди 5-и, а Радослав Янков зае 10-а позиция.

Малена се справи с с китайката Наин Гон на старта на елиминациите.

В четвъртфиналите нашето момиче бе по-бързо от канадката Орелие Моисан.

В полуфиналите срещу силната германка Рамона Терезия Хофмайстер дупка в средата на трасето спря Замфирова тя и не финишира.

В малкия финал Малена в старанието си да се бори за победата падна и също не завърши срещу японката Цубаки Мики.

Хофмайстер спечели трета поредна победа в Банско след миналогодишните 2. Тя победи във финала полякинята Александра Крол-Валас.

Тервел Замфиров Снимка: Startphoto.bg

Нейният брат Тервел, също трети в квалификацията, в осминафиналите изпревари словенската легенда Жан Козир.

Радо Янков (6-и в квалификациите) отстъпи минимално (0,07 сек) срещу швейцареца Джан Казанова, който в четвъртфиналите след това спря и Замфиров.

40-годишният австриец Бенямин Карл, институция в този спорт, триумфира в Банско за 28-а победа за световната купа. Във финала той са наложи над канадеца Арно Годе.

Останалите ни представителки при жените направиха само по едно спускане. Най-близо до второто бе Теодора Пенчева, която завърши 18-а на червеното трасе и само на 33 стотни от 16-ото място, което дава право да продължиш напред. Андреа Коцинова бе 21-а на червеното и общо 43-а. С 44-о време и 22-о на синьото бе Аглика Георгиева, Йорданка Андонова остана 24-а на червеното и 47-а общо, а Анита Райчева бе 25-а на червеното и 49-а. Сестрата на Малена - Биляна направи грешка и не завърши на синьото.

Радослав Янков Снимка: Startphoto.bg

При мъжете с едно спускане останаха Петър Гергьовски, който завърши 19-и на синьото трасе, на 32 стотни от 16-ото място. Така той бе 38-и в общото класиране. Отпадна и Кристиян Георгиев, който стана 22-и на червеното трасе и 42-и общо, а Петър Гьошарков не завърши синьото. Александър Кръшняк мина първото препятствие, но направи грешка на синьото трасе и отпадна.

По правилник след първото пускане, в което карат всички, първите 16 от всяко трасе се включват във второто, като карат на другото трасе. Прави се класиране от общото време, за да останат 16-те за елиминациите.

Утре е вторият гигантски слалом в Банско, след който ще бъдат окончателно разпределени квотите за олимпийските игри в Милано и Кортина следващия месец.

Квалификациите са от 9 ч, а елиминациите - от 13.