Одермат за 4-и път поред спечели спускането във Венген, записа 52-а победа

Носителят на световната купа по ски в последните 4 сезона Марко Одермат (Швейцария) спечели класическото спускане на пистата „Лауберхорн" във Венген пред родна публика.

28-годишният състезател даде време 1,33,14 минути.

Второто място взе австриецът Винсент Крихмайер, който остана на 0,79 секунди.

Италианецът Джовани Францони, който вчера с триумф в супергигантския слалом във Венген записа първа победа в световната купа, се нареди 3-и на 0,90 сек.

Одермат спечели за 4-и път поред спускането във Венген. Победата бе 52-а за него, като така той се приближи на третия във вечната листа Херман Майер (Ав). Легендарният Ингемар Стенмар (Шв) има 86, а Марсел Хиршер (Ав) е с 67.

Одермат остава начело в генералното класиране за световната купа с 1105 точки, пред бразилеца Лукас Пинейро Браатен с 538 и Атле Ли Макграт от Норвегия с 478.

Той води и за малката купа в дисциплината с 380 точки. След него е сънародникът му Франьо фон Алмен с 230, а трети е Доминик Парис (Ит) със 140.