ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъск търси обезщетение от 134 млрд. долара от „Оуп...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22110513 www.24chasa.bg

41-годишната Линдзи Вон с нов подиум преди олимпиадата

2408
Линдзи Вон Снимка: FIS

Италианката Никол Делаго спечели спускането за жени от световната купа по ски алпийски дисциплини на домашен сняг в Тарвизио, а легендарната американка Линдзи Вон се качи на петия си подиум от 5 състезания в дисциплината.

Така тя продължи да дава сериозна заявка за успешно представяне на олимпиадата в Милано и Кортина следващия месец.

41-годишната Вон остана на 0,26 сек от италианката Делгадо, а между тях на 0,20 сек от върха се нареди германката Кира Вайдле-Винкелман.

Красавицата от САЩ има актив от 400 точки и увеличи преднината си в класирането за малката световна купа в спускането на 144 точки пред германката Ема Айхер.

Вон има две победи, едно второ място и две трети места от петте спускания този сезон.

В генералното класиране за големия кристален глобус продължава да води Микаела Шифрин (САЩ) с 923 точки пред Камий Раст (Швейц) със 753 и Линдзи Вон с 510 и други.

Линдзи Вон Снимка: FIS

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)