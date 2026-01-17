41-годишната Линдзи Вон с нов подиум преди олимпиадата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианката Никол Делаго спечели спускането за жени от световната купа по ски алпийски дисциплини на домашен сняг в Тарвизио, а легендарната американка Линдзи Вон се качи на петия си подиум от 5 състезания в дисциплината.

Така тя продължи да дава сериозна заявка за успешно представяне на олимпиадата в Милано и Кортина следващия месец.

41-годишната Вон остана на 0,26 сек от италианката Делгадо, а между тях на 0,20 сек от върха се нареди германката Кира Вайдле-Винкелман.

Красавицата от САЩ има актив от 400 точки и увеличи преднината си в класирането за малката световна купа в спускането на 144 точки пред германката Ема Айхер.

Вон има две победи, едно второ място и две трети места от петте спускания този сезон.

В генералното класиране за големия кристален глобус продължава да води Микаела Шифрин (САЩ) с 923 точки пред Камий Раст (Швейц) със 753 и Линдзи Вон с 510 и други.