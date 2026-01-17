"Юнайтед" унизи "Сити" в дебюта на Карик

"Манчестър Юнайтед" изигра най-добрия си мач от години насам и заслужено спечели градското дерби със "Сити". Водени от новия си мениджър - легендата Майкъл Карик, "червените дяволи" победиха 2:0 на "Олд Трафорд". Домакините не оставиха никакви шансове на пълния си звезди и скъпи попълнения градски съперник.

Със загубата отбора на Пеп Гуардиола сякаш напълно се предаде в битката за титлата. "Сити" няма успех вече в 4-и пореден мач.

Заслуга резултатът да е такъв най-вече има стражът на "гражданите" Джанлуиджи Донарума. Италианският вратар направи 5 спасявания преди головете на съперника, все решителни, преди обаче да капитулира. Първо това се случи в 65-ата минута, когато домакините откриха след уникална контраатака, завършена от Браян Мбемо. 11 мин по-късно резервата Куня направи 2:0.

Иначе през първата част 2 гола на "червените дяволи" бяха отменени заради засада. Веднъж това се случи и в добавеното време на втората част. 2 пъти играчите на Карик удариха и греда - по веднъж през двете полувремена.

С успеха "Юнайтед" се изкачи на 4-ото място с актив от 35 точки. "Сити" на Пеп Гуардиола остава втори, на 6 точки от лидера "Арсенал". Лондончани обаче са с мач по-малко.