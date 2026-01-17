Малена Замфирова: Все още не усещам кога да намаля и си казвам "дай още газ"

16-годишната българска сензация в сноуборда Малена Замфирова призна че е леко разочарована от 4-ото си място в първия паралелен гигантски слалом от световната купа в Банско.

"Можех да се справя и много по-добре. Но четвъртото място е голямо постижение. Тоест не мога да кажа, че съм недоволна. Ще се опитам утре да се представя по-добре", заяви тя.

Замфирова отстъпи в полуфиналите срещу победителката в състезанието Рамона Терезия Хофмайстер от Германия и в малкия финал след падане срещу носителката на Световната купа Цубаки Мики от Япония.

"Рамона Терезия Хофмайстор е много добър карач. Всички тук са такива, но за нея това важи в пълна степен. Знаех, че ще е трудно да я победя и затова пуснах "турбото". Започнах добре, водех я, но дойде един момент, в който не можех да продължа да карам така и трябваше да намаля. Все още обаче не усещам тези моменти и си казвам "дай още газ". Все още не мога да карам с такава скорост през неравностите. Хубавото е, че карам бързо и ще се науча да карам и между вратите", каза още Малена.