ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъск търси обезщетение от 134 млрд. долара от „Оуп...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22110592 www.24chasa.bg

Победният поход на Елизара Янева в Манчестър стигна до финала

2564
Елизара Янева Снимка: БФТ

Елизара Янева се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Манчестър (Англия) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната българка се справи с представителката на домакините Мика Стоисавлевич със 7:6 (5), 6:4 за час и 41 минути.

Янева поведе с 5:1 в първия сет, след което допусна изравняване. В тайбрека тя изостана с 2:5, но след серия от пет поредни точки взе първия сет. Във втората част след 4:4 българката направи пробив в деветия гейм и при свой сервис затвори мача.

За титлата утре тя ще играе срещу Селин Неф (Швейцария).

Българката има три трофея в кариерата си във веригата на Международната федерация ITF, а за последно игра финал в Търнава в края на ноември миналата година.

Елизара Янева Снимка: БФТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)