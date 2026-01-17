Победният поход на Елизара Янева в Манчестър стигна до финала

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Елизара Янева се класира за финала на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Манчестър (Англия) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната българка се справи с представителката на домакините Мика Стоисавлевич със 7:6 (5), 6:4 за час и 41 минути.

Янева поведе с 5:1 в първия сет, след което допусна изравняване. В тайбрека тя изостана с 2:5, но след серия от пет поредни точки взе първия сет. Във втората част след 4:4 българката направи пробив в деветия гейм и при свой сервис затвори мача.

За титлата утре тя ще играе срещу Селин Неф (Швейцария).

Българката има три трофея в кариерата си във веригата на Международната федерация ITF, а за последно игра финал в Търнава в края на ноември миналата година.