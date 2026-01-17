"Левски" падна от 3-ия в Сърбия, Александър Димитров и Светльо Вуцов се поздравиха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Левски" записа загуба във втората си контрола от подготвителния лагер в Белек. „Сините" отстъпиха в турския курорт срещу третия в сръбското първенство „Войводина" с 1:2.

През първото полувреме тимът на Хулио Веласкес водеше с 1:0, а пропусна и по-голям аванс. След много промени в двата тима през втората част обаче сърбите успяха да направят обрат. Неофициален дебют в срещата записа новото попълнение Армстронг Око-Флекс.

Спаринга изгледа националния селекционер Александър Димитров, който се поздрави с вратаря на "сините" Светослав Вуцов. Последният прекрати участието си в държавния ни тим, като обяви, че е тормозен от щаба му.

„Левски" започна срещата със състав, много близък до този, който най-често виждахме през есента. Направи обаче впечатление един детайл – разменените позиции на Ради Кирилов и Марин Петков на двата фланга.

Иначе „сините" стартираха ударно и можеха да вкарат два гола в първите 10 минути. В 7-ата Сангаре проби и стреля към вратата, но не успя да открие резултата. Две минути по-късно той изпревари вратаря на „Войводина", но ъгълът за удар бе твърде малък и затова върна топката към Георги Костадинов, а той я предостави за удар на Ради Кирилов. Шутът му обаче мина покрай гредата.

В 21-ата минута Сангаре получи диагонален пас, комбинира с Марин Петков, а националът шутира, но покрай вратата.

В 29-ата минута „Левски" поведе. Ради Кирилов даде прекрасен пас отдясно към Георги Костадинов и качи топката на главата му, а халфа с прецизен удар откри – 1:0.

След попадението „Левски" продължи да атакува повече. В 34-ата минута Марин Петков стреля опасно от дистанция, но стражът на „Войводина" улови. До края на първото полувреме „Левски" продължи да бъде пълен господар на терена, но не успя да стигне до повече попадения.

Второто полувреме започна по-добре за „Войводина" след много направени смени в двата състава. Сърбите успяха да изравнят в 50-ата минута. Фабио Лима изпусна Видосавлиевич, първият му шут бе блокиран от Търдин, но вторият път с елегантен шут в десния ъгъл отбеляза за 1:1 в мрежата на Луков.

След това попадение „Левски" отново взе инициативата и тръгна да атакува. В 59-ата минута Сангаре бе фаулиран, но съдията подмина кристалната дузпа в полза на „сините". Минута по-късно Серафимов стреля опасно.

В 74-ата минута „Левски" можеше да поведе отново. Сангаре и Охене направиха хубава атака, която завърши с удар на халфа. Той обаче уцели гредата. Малко нелогично на фона на събитията сърбите нанесоха втори удар в ответната атака. Марко Младенович бе изведен в наказателното поле и отбеляза 1:2.

В 80-ата минута Хулио Веласкес даде неофициален дебют на новото попълнение Армстрон Око-Флекс. Той застана на върха на атаката вместо Сангаре. В 83-ата минута Марин Петков стреля страхотно, но на сантиметри встрани от вратата на „Войводина". В 89-ата минута „сините" имаха златен шанс да изравнят. Фабио Лима центрира прекрасно отляво и качи топката на главата на Марин Петков, който обаче стреля покрай вратата.

Така „Левски" отстъпи във втората контролна среща от лагера в Белек. Остават две проверки на турска земя идната седмица.