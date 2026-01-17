Феновете на "Реал": Перес, вън! Винисиус плаче заради освиркванията преди 2:0 над "Леванте"

Мощни освирквания още с излизането на играчите за загрявка и скандирания с искане на оставката на президента Флорентино Перес белязаха домакинството на "Реал" от 20-ия кръг на Примера дивисион срещу "Леванте", спечелено от мадридчани с 2:0.

При обявяването на титулярите най-мощни бяха дюдюканията при името на Винисиус Жуниор, а камера в тунела го хвана да плаче в този момент. Наложи се Килиан Мбапе да го успокоява. В 6-ата мин феновете гръмогласно призоваха Перес да си ходи.

Причината за тази враждебна обстановка на "Бернабеу" бяха загубите във финала за суперкупата на Испания от "Барселона", довела до уволнението на треньора Шаби Алонсо, и елиминирането от кралската купа след 2:3 от "Албасете" вече начело с Алваро Арбелоа

Точни за победата бяха Мбапе (58-дузпа) и Раул Асенсио (65). "Реал" се приближи на точка от лидера "Барселона", но той има мач по-малко.