ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гръцки съд оправда 24 доброволци и хуманитарни раб...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22110980 www.24chasa.bg

ЦСКА падна 1:2 от 13-ия в Чехия. Христо Янев: Не играем добър футбол на този етап

2652
Снимка: ЦСКА

ЦСКА падна с 1:2 на 13-ия в чешкото първенство "Млада Болеслав" във втората си контрола от лагера в турския курорт Белек.

Преди три дни "армейците" на треньора Христо Янев загубипа с 0:2 от "Корона" (Киелце, Полша).

Чехите доминираха сериозно преди почивката и логично водеха с два гола, а ЦСКА намали пасива си в последната минута.

Крилото Мохамед Брахими вкара дузпа за нарушение срещу самия него.

Следващата проверка за "червените" е на 21 януари срещу украинския ЛНЗ (Черкаси).

"На този етап не играем добър футбол. Има си логични обяснения. Старанието на футболистите е добро. Трябва да продължим да работим, резултатите ще дойдат. Натоварваме много момчетата. Важно е да се подготвим за онова, което ни предстои в първенството. Неприятно е да губим, но правим всичко възможно отборът да може да изглежда добре в първенството.

На този етап имаме футболистите, които искахме да бъдем тук. Работят много добре, трябва малко търпение и всичко ще бъде наред. Гледаме да натоварваме всички еднакво. Цялата група тренира в много тежък ритъм", коментира Янев.

Снимка: ЦСКА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)