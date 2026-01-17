ЦСКА падна 1:2 от 13-ия в Чехия. Христо Янев: Не играем добър футбол на този етап

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА падна с 1:2 на 13-ия в чешкото първенство "Млада Болеслав" във втората си контрола от лагера в турския курорт Белек.

Преди три дни "армейците" на треньора Христо Янев загубипа с 0:2 от "Корона" (Киелце, Полша).

Чехите доминираха сериозно преди почивката и логично водеха с два гола, а ЦСКА намали пасива си в последната минута.

Крилото Мохамед Брахими вкара дузпа за нарушение срещу самия него.

Следващата проверка за "червените" е на 21 януари срещу украинския ЛНЗ (Черкаси).

"На този етап не играем добър футбол. Има си логични обяснения. Старанието на футболистите е добро. Трябва да продължим да работим, резултатите ще дойдат. Натоварваме много момчетата. Важно е да се подготвим за онова, което ни предстои в първенството. Неприятно е да губим, но правим всичко възможно отборът да може да изглежда добре в първенството.

На този етап имаме футболистите, които искахме да бъдем тук. Работят много добре, трябва малко търпение и всичко ще бъде наред. Гледаме да натоварваме всички еднакво. Цялата група тренира в много тежък ритъм", коментира Янев.