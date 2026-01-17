Треньорът на "Левски": Бяхме изключителни преди почивката

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че е останал много доволен от играта на тима си през първото полувреме при загубата с 1:2 от сръбския "Войводина" в контрола от лагера в Турция. Той сподели, че Карл Фабиен отново е контузен.

„Още една проверка за нас. Спрямо показаното за мен бе нормално да спечелим с убедителен резултат. Но това бе още една тренировка за нас. Показахме изключително ниво през първата част с няколко чисти положения през първите 6-7 минути на полувремето. Показахме висок ритъм, добра енергия, добри идеи. Много ми допадна отборът през тази част. Имахме очевадни грешки през второто полувреме. Продължихме да показваме добри идеи, ударихме и греда. Можехме да избегнем попаденията, които получихме. Извън резултата, който не е важен, се получиха много интересни неща", започна Веласкес.

„Фабиен получи контузия. Има мускулен проблем и затова го смених. Оливер Камдем се надявам да се включи в края на седмицата наравно с нас. Алдаир се развива добре, но трябва да контролираме натоварванията. Той идва след операция. Много бързо влезе в динамиката на останалите, но трябва да има контрол. Евертон Бала също знаете, че получи контузия, но се надявам в понеделник да е в отлична кондиция да се включи с отбора. За Фабиен не мога да кажа нищо повече, защото все още не знам", продължи треньорът.

„Око-Флекс все още не е имал тренировка с момчетата от отбора. Не ми харесва по този начин да се включват футболисти, но от друга страна като знаем колко контузени имаме поехме риска Сангаре да е на терена толкова минути. Затова искахме да усети колектива. Направи индивидуална тренировка сутринта и е добре. Той притежава динамика, раздвижен е. Добре ме познавате, аз не обичам да говоря за позиции, а за пространства. Може да играе и на крилото, и вътре. Вече ни познавате добре. Вече съм повече от 12 месеца тук. Първото полувреме се получи добре, моят отбор игра добре. Но трябва да повишим ефективността в последните метри. За Хуан Переа не мога да кажа нищо. Той е играч на „Локо" (Пловдив)", завърши Веласкес.