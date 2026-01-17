България до 18 г. загуби от Турция финала на европейската квалификация в София

Тимът на България за волейболистки до 19 г. не успя да се класира за европейското първенство в Литва и Латвия от първи опит.

Нашите стигнаха до финала на квалификацията в столичната зала „Христо Ботев", но загубиха от Турция с 1:3 (23:25, 25:19, 21:25, 17:25). Все още няма дати кога ще е вторият турнир, който ще дава място за участие на големия форум на Стария континент.

Първият гейм беше изключително интересен и пълен с обрати. След размяна на по две точки туркините поведоха с 6:2. България почти стопи разликата, но съперникът отново дръпна – 11:6. Тогава беше ред на момичетата на Атанас Петров. Те заиграха по най-добрия възможен начин особено с начален удар и поведоха – 14:12. Преднината ни се увеличи при 17:14. Турция успя да изравни, но ние отново взехме две точки аванс. След поредното равенство започна истинска игра на нерви. Двата отбора заиграха буквално точка за точка до 23:23. Тогава за съжаление Турция успя да направи две поредни и да спечели гейма – 25:23.

Втората част също стартира напълно равностойно. Българките държаха по-често крехка преднина, докато не поведоха с 11:8. Това предизвика и таймаут за турския треньор. Нашите обаче не се разконцентрираха, а продължиха да поддържат аванса си и дори го увеличиха – 14:10. Туркините отвърнаха и намалиха с три поредни точки до 15:14 за нас. Тогава дойде ред и на Петров да поиска прекъсване. То помогна да продължим да владеем инициативата, без да допускаме серии на противника. Дори дръпнахме с прекрасни разигравания до 23:18, което ни даде огромно самочувствие. След това дойде и първият геймбол. Изпуснахме го, но туркините сбъркаха началния удар и геймът приключи – 25:19.

Мачът прилягаше като за двата най-добри отбора на турнира, които влязоха в него само с победи. Третият гейм започна подобно на втория – до 8:8 никой не можеше да вземе предимство. Тогава Турция направи три поредни точки и предизвика прекъсване в нашия лагер. Ефектът веднага се видя. България намали пасива си до 12:13, а равенството дойде при 14:14. За съжаление не успяхме да се възползваме от психологическо предимство. Турция направи 17:14 и се наложи отново да искаме таймаут. Този път обаче това не подейства и съперникът започна да трупа преднина – 22:16. Българките не се предаваха и върнаха три точки. За съжаление пасивът ни бе твърде голям и Турция стигна до геймбол – 24:21. Още с първата атака съперникът спечели – 25:21.

Българките излязоха пренавито в четвъртата част и това се оказа фатално. Турция поведе със 7:2. Вече беше много трудно да направим обрат. Нашите намалиха разликата до три точки, но само за кратко. Съперникът вече имаше самочувствие, че няма да изпусне двубоя. Турция поведе с отчайващите за началото 12:6. Време за отстъпление нямаше, а Петров направи промени в състава. Те свършиха работа и намалихме – 8:12. Шансовете ни обаче отново се намалиха, защото Турция поведе с 16:9. Българската агитка правеше всичко възможно да вдигне духа на нашите момичета, но това не стигна. Мачът завърши с 25:17.