Гръцки съд оправда 24 доброволци и хуманитарни раб...

"Левски" преподписа с основен бранител

Голмайсторите Марин Петков и Кристиан Димитров се прегръщат. Снимка: "Левски"

"Левски" и защитникът Кристиан Димитров подписаха нов договор до лятото на 2028 година, при подобрени условия за играча.

Димитров се присъедини към отбора в края на 2022 година. Бранителят дебютира за „Левски" на 11 февруари 2023 година при загубата от „Черно море" с 0:1 във Велико Търново. На 27 октомври 2023 година той отбеляза първия си гол за клуба при загубата като гост с 1:2 от „Берое". До този момент е изиграл 91 мача и е отбелязал 8 гола със синия екип.

Централният защитник е част от националния отбор на България, с 22 мача и 1 гол за „лъвовете". Той беше избран за Защитник №1 в българското първенство за 2024 година.

ПФК „Левски" благодари за професионалното отношение и пожелава на Кристиан Димитров още много победи и щастливи мигове със синята фланелка.

