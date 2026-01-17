Съдбата се реваншира на "Лийдс" и Илия Груев - 1:0 над "Фулъм" с гол в 91-ата мин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съдбата се реваншира на "Лийдс" и Илия Груев за болезнената загуба с 3:4 при гостуването на "Нюкасъл" след драматична победа още в следващия (22-и) кръг на английската Висша лига над "Фулъм".

На своя стадион "Еланд Роуд" българският национал и съотборниците му играха много силно и особено през втората част притискаха противника, но не стигаха до гол. За да дойде 91-ата мин, когато след центриране на капитана Итън Ампаду резервата Лукас Нмеча вкара майсторски за изключително ценни успех с оглед на целта - оставане в дивизията, с 1:0.

В Нюкасъл "Лийдс" водеше с 3:2 именно до 91-ата мин, но в крайна злощастно отстъпи.

С днешния си успех йоркширци натрупаха 25 точки на 16-ата позиция и е на 8 точки от 18-ата, която първа води до изпадане.

Груев започна титуляр и в 5-ия мач на "Лийдс" за годината и вече може да се говори за трайно внедряване на 25-годишния халф в състава за Висшата лига.

В дефанзивен план домакините стояха много добре и лондончани стигнаха само до 1 положение. Илия записа едно изчистване и една пресечена топка, а 2 пъти върна притежанието ѝ на своя отбор.

Груев бе много активен в пресирането на противника и изнасянето на топката, изпълняваше ъгловите удари отляво, като центрираше и от статични положения след нарушения. Българинът отправи и един удар към вратата.

Илия, който бе сменен в 81-ата мин, получи добри оценки за изявите си, като например soccerway му даде 7,1, а само Ампаду и Джеймс Джъстин имат повече - 7,9.

Други резултати от 22-ия кръг на Висшата лига:

"Манчестър Юнайтед" - "Манчестър Сити" 2:0

"Челси" - "Брентфорд" 2:0

"Ливърпул" - "Бърнли" 1:1

"Съндърланд" - "Кристал Палас" 2:1

"Тотнъм" - "Уест Хем" 1:2

Лидер в класирането е "Арсенал" (в момента играе с "Нотингам" навън) с 49 точки, пред "Манчестър Сити" и "Астън Вила" (с мач по-малко) с по 43. Следват "Ливърпул" с 36, "Манчестър Юнайтед" (35) и "Челси (34).