Мони Николов с 14 т. за най-силния си мач в Русия (видео)

Българското явление в световния волейбол Мони Николов направи най-силния си мач в елитната дивизия на Русия.

19 годишният разпределител записа цели 14 точки (4 аса, 3 блока) за победата на водения от бившия ни национален селекционер Пламен Константинов "Локомотив" (Новосибирск) като гост на "Газпром-Югра" (Сургут) с 3:1 (22:25, 39:37, 25:20, 25:21) в среща от 19-ия кръг.

Единствено диагоналът Иля Казаченков (17) бе по-резултатен от българското момче.

"Локомотив" е на второ място във временното класиране с 16 победи, 3 загуби и 47 точки.

Лидер е шампионът "Зенит" (Казан) със 17 успеха, само 1 загуба за 48 и е с мач по-малко.

Третият "Зенит" (Сантк Петербург) е с 15, 4, 46.