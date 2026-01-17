Радо Янков изтегли най-желания №1 за утрешната квалификация в Банско

Радослав Янков изтегли № 1 за квалификацията за неделния паралелен гигантски слалом от световната купа по алпийски сноуборд в Банско.

Чепеларецът имаше късмета да избере най-желания номер от всички състезатели, който ще му позволи да избере по-чисто трасе, а с това и стратегия за първата част от утрешната надпревара.

Определянето на стартовите номера бе извършено с помощта на деца от местните ски школи. Всеки от участниците от топ 16 в генералното класиране за Световната купа имаше възможност да си избере по едно дете, което криеше в якето си фланелка със стартов номер. Янков, макар и да бе един от последните, които избираха, съумя да вземе №1.

Негов съперник в първото спускане ще бъде австриецът Андреас Промегер. Живата легенда на алпийския сноуборд изтегли № 2.

На победителя от днешното състезание Бенямин Карл пък му се падна № 11, а австриецът прие това като сигурен знак за това, че ще направи две първи места този уикенд.

При жените най-добрата ни състезателка Малена Замфирова ще кара с № 4 в квалификацията. В първата част от нея тя ще има за съперничка чехкинята Зузана Мадерова, на която се падна № 3. С №1 е италианката Елиза Кафонт, а с № 2 - швейцарката Ладина Кавицел.

Германката Рамона Терезия Хофмайстер, която победи днес и така регистрира трета поредна победа в стартовете от световната купа в Банско, утре ще кара с осми номер в квалификацията и ще се изправи срещу италианката Ясмин Корати.

Квалификацията в неделя е с начален час 8,45, а финалите са от 12,45 ч. Нова Спорт и Диема Спорт 3 ще излъчват финалите на живо. България ще участва отново с 6 мъже и 7 жени.

Изтеглянето на стартовите номера за утрешната квалификация бе втората част от церемонията на площада пред кметството в Банско. В първата бяха отличени победителите от състезанието днес. Те получиха наградите си от президента на Българска федерация ски Цеко Минев, зам.-министъра на туризма Павлин Петров и кмета на Банско Стойчо Баненски.