Пеп Гуардиола призна превъзходството на "Юнайтед"

По-добрият отбор спечели.

Така описа загубата на своя "Манчестър Сити" мениджърът им Пеп Гуардиола. "Гражданите" паднаха 0:2 от градския съперник "Юнайтед".

Те имаха нещо, което ние нямахме. Говорим за енергията, от която се нуждаем. Имахме тази енергия преди три или четири дни срещу Нюкасъл", каза още испанският специалист.

„Дори в трите мача, в които завършихме наравно, играхме изключително добре в много аспекти, но днес не. Гостувал съм тук много пъти и не бяхме на необходимото ниво, за да спечелим този тип мачове. Приемаме и продължаваме напред", коментира Гуардиола.

Мениджърът на "Сити" смята, че футболистът на "Манчестър Юнайтед" Диого Далот е трябвало да бъде изгонен след нарушението си срещу Жереми Доку.

„Това беше червен картон, но би било лошо като мениджър да анализирам това като причина за изхода от мача. Мога да хвърля вина върху това, но няма да го направя", допълни Пеп Гуардиола.