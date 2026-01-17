Салах остана без медал от купата на Африка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отборът на Нигерия спечели третото място на купата на африканските нации, след като се наложи над Египет с 4:2 след изпълнение на дузпи в Казабланка. Редовното време на мача завърши без попадения - 0:0.

Големите звезди на Египет в нападение - Мохамед Салах и Омар Мармуш, играещи съответно за "Ливърпул" и "Манчестър Сити", се пропукаха при изпълнението на 11-метровите наказателни удари. За Нигерия пък всички играчи бяха точки.

По този начин голямата звезда Салах остана без медал.

Утре в спора за трофея излизат домакина Мароко и Сенегал.