Капитанът на България №1 по блокади в Полша

Капитанът България Алекс Грозданов излезе начело при блокировачите в полското първенство.

Един от лидерите на националния ни тим, който стигна до сребърните медали през септември на световното в Манила, се отчете с 2 точки от блок при успеха на неговия "Люблин" 3:0 над "Белхатов". Центърът ни добави още две от атака и една директно от сервис.

По този начин Грозданов излезе начело в статистиката по блокове - има 41 блокади, което прави по 0,78 успешни на гейм.

Иначе тимът на българина е на първо място в класирането с 35 точки след 16 мача, като има една повече от "Пройект" (Варшава).