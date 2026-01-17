ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Наполи" спря с равенствата, продължава да преслед...

Времето София -4° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22111611 www.24chasa.bg

Капитанът на България №1 по блокади в Полша

2784
Алекс Грозданов Снимка: "Люблин"

Капитанът България Алекс Грозданов излезе начело при блокировачите в полското първенство.

Един от лидерите на националния ни тим, който стигна до сребърните медали през септември на световното в Манила, се отчете с 2 точки от блок при успеха на неговия "Люблин" 3:0 над "Белхатов". Центърът ни добави още две от атака и една директно от сервис.

По този начин Грозданов излезе начело в статистиката по блокове - има 41 блокади, което прави по 0,78 успешни на гейм.

Иначе тимът на българина е на първо място в класирането с 35 точки след 16 мача, като има една повече от "Пройект" (Варшава).

Алекс Грозданов Снимка: "Люблин"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)