"Нефтохимик" - "Пирин" е финалът за купата на България

След като победи носителя на трофея за миналата година "Левски" в 1/4-финалите за купата, разложкият "Пирин" взе скалпа и на другия столичен гранд ЦСКА.

Играчите на Благовест Катранджиев победиха 3:2 "червените" в полуфинал №2 на турнира. Tака 15 г. по-късно тимът от Разлог е на финал за националното отличие.

В спора за отличието утре в Самоков "Пирин" ще се изправи срещу "Нефтохимик". Отборът от Бургас победи лидерът в първенството "Локомотив Авиа" 3:1. По този начин "Нефтохимик" ще играе на финал за националната купа след 3-годишно прекъсване.