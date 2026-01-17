ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Наполи" спря с равенствата, продължава да преслед...

"Нефтохимик" - "Пирин" е финалът за купата на България

СНИМКА: STARTPHOTO.BG

След като победи носителя на трофея за миналата година "Левски" в 1/4-финалите за купата, разложкият "Пирин" взе скалпа и на другия столичен гранд ЦСКА.

Играчите на Благовест  Катранджиев победиха 3:2 "червените" в полуфинал №2 на турнира. Tака 15 г. по-късно тимът от Разлог е на финал за националното отличие.

В спора за отличието утре в Самоков "Пирин" ще се изправи срещу "Нефтохимик". Отборът от Бургас победи лидерът в първенството "Локомотив Авиа" 3:1. По този начин "Нефтохимик" ще играе на финал за националната купа след 3-годишно прекъсване.

СНИМКА: STARTPHOTO.BG

